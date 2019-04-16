مرتضى: "لو متكلمتش عن تعديل الدستور هطق".. وعبدالعال: "حافظت عليك"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - أحمد علي وميرا إبراهيم:
رفض النائب مرتضى منصور، الامتثال لطلب الدكتور علي عبدالعال، رئيس مجلس النواب، بإعلان موقفه فقط من التعديلات الدستورية سواء بالموافقة أو الرفض.
وقال مرتضى في الجلسة العامة للبرلمان: "يا ريس أنا لو ما اتلكمتش هطق"، ليرد عليه عبدالعال: "ناخد تصويت هل النواب هيوافقوا إنك تطق ولا لأ!".
ورفض مرتضى في كلمته، بعض مداخلات النواب المعارضين للتعديلات الدستورية، بقولهم أنها "عبث"، أو أنها تعود بمصر إلى الوراء، مشيرا إلى أنها امتهان لمن تقدموا بمشروع تعديل الدستور.
وطالب بحذف هذه الكلمات من المضبطة، ليرد عبدالعال، قائلا: تم حذفها جميعا من المضبطة، متابعا: "أنا حافظت عليك علشان ما خليت النواب موافقوش إنك تطق".
وأعلن مرتضى منصور في النهاية موافقته على التعديلات الدستورية المقترحة.
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