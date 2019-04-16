أغلبية الهيئات البرلمانية توافق على التعديلات الدستورية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب أحمد علي وميرا إبراهيم:

بدأ مجلس النواب، برئاسة الدكتور علي عبدالعال، قبل قليل، أخذ التصويت النهائي على التعديلات الدستورية المقترحة نداء بالاسم.

كانت البداية برؤساء الهيئات البرلمانية، وهو ما أثار حفيظة بعض النواب، إلا أن الدكتور علي عبدالعال، تمسك بموقفه.

ووافق "عبدالعال"، على استثناء بعض الأعضاء في التصويت دون انتظار دورهم بسبب ظروفهم الصحية.

ووافق جميع رؤساء الهيئات البرلمانية، على التعديلات الدستورية، باستثناء الهيئة البرلمانية لحزب المصري الديمقراطي، برئاسة إيهاب منصور.

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وشهدت الجلسة بعض التعليقات من النواب أثناء التصويت، فقال إسماعيل نصر الدين، عضو مجلس النواب: أوافق على التعديلات الدستورية ولي الفخر أنني أول من تقدمت به.

فيما قالت النائبة دينا عبدالعزيز: "مش عارفة أقول إيه؟، التعديلات فيها حاجات موافقة عليها زي كوتة المرأة، وحاجات برفضها زي عودة مجلس الشيوخ".

وتابعت: "هو فيه ممتنعة عن التصويت؟"، ليرد عبدالعال، بالتأكيد على تسجيلها ممتنعة عن التصويت.

بينما تغيب النائب أحمد خليل خير الله، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب النور، عن الجلسة، علما بأن الحزب أعلن رفضه للتعديلات، اعتراضا على "مدنية الدولة".

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