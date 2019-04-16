10 صور ترصد تفقد السيسي لقاعدة محمد نجيب العسكرية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب – محمود مصطفى:

تفقد الرئيس عبدالفتاح السيسي، اليوم الثلاثاء، قاعدة محمد نجيب العسكرية بعد تطويرها، بالتزامن مع احتفالات تحرير سيناء.

واستمع الرئيس السيسي إلى تقرير حول الحالة الفنية والإدارية للوحدات، كما اطلع على جاهزية القوات، فضلاً عن تفقد معرض لأحدث المنظومات القتالية والفنية للتشكيلات والوحدات بكافة الأفرع الرئيسية للقوات المسلحة.