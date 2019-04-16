"قومي المرأة" ينظم زيارة لوفد نسوي إفريقي إلى الفيوم

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت - نور العمروسي:

نظم المجلس القومي للمرأة زيارة تفقدية لوفد إفريقي يضم 30 سيدة من القيادات المعنية بتمكين المرأة الريفية في عدة دول إفريقية، إلى محافظة الفيوم اليوم الثلاثاء، في إطار فعاليات الدورة التدريبية حول "تمكين المرأة الريفية من خلال المشروعات الصغيرة" التي ينظمها المجلس بالتعاون مع الوكالة المصرية للشراكة من أجل التنمية التابعة لوزارة الخارجية.

وذكر بيان أصدره المجلس أن الوفد زار جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر بالمحافظة حيث كان فى استقبالهم المهندس أشرف درويش مدير فرع الجهاز بالفيوم الذي أشاد بجهود وأنشطة المجلس في مجالات التنمية والتوعية الخاصة بدعم التمكين الاقتصادى للمرأة من خلال الندوات واللقاءات مثل الشمول المالي والتدريب من أجل التشغيل، باﻹضافة إلى حملات "طرق اﻷبواب" و"ﻷنى رجل".

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واستعرض درويش طبيعة عمل الجهاز وبرامج عمله ومن أهمها تنمية المشروعات الصغيرة وتمويل المشروعات متناهية الصغر وتقديم خدمات غير مالية مثل التدريب والتأهيل لريادة اﻷعمال و التنمية المجتمعية، باﻹضافة الى انشاء وحدات الشباك الواحد داخل فروع الجهاز بهدف ضم كافة الجهات المسئولة عن تمويل المشروعات فى مكان واحد وتحويل المشروعات من قطاع غير رسمى الى قطاع رسمي بهدف تأمين العامل وصاحب العمل ووجود قاعدة بيانات صحيحة للخدمات الرسمية كما تحدث عن تبنى الدولة تفعيل دور الجهاز بإعتباره داعم قوى للاقتصاد القومي.

وفى نهاية الزيارة، تفقد الوفد اﻹفريقي بعض مشروعات المستفيدات من خدمات جهاز تنمية المشروعات بهدف نقل الخبرات المصرية إلى دولهن.

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