الحبس 5 سنوات للسائق المتسبب في وفاة مساعد وزير الدفاع اليمني

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب -صابر المحلاوي:

قضت محكمة جنح بالطالبية، بحبس السائق -المتسبب في مصرع اللواء ركن عبدالله عبدالقادر العمودي، مساعد وزير الدفاع اليمني - ٥ سنوات وكفالة ٥ آلاف جنيه، لاتهامه بالقتل الخطأ.

وكشفت التحقيقات التي أجرتها النيابة، تلقى ضباط مباحث قسم شرطة الطالبية إخطارا من أحد المستشفيات بدائرة القسم، يفيد بوصول العميد ركن عبد القادر العمودى، مستشار وزير الدفاع اليمني مصاب بجروح في مناطق متفرقة من الجسد وحالته خطيرة، وقد لفظ أنفاسه متأثرا بإصابته.

وأضافت التحقيقات أنه أثناء تواجد المتوفى بشارع كعبيش، محل سكنه، لشراء بعض احتياجات المنزل، صدمته سيارة ربع نقل محملة بأسطوانات بوتاجاز عن طريق الخطأ مما أدى إلى إصابته، وقد حاول الأهالي إنقاذه لكنه لفظ أنفاسه الأخيرة، وتم ضبط السائق المتهم، وإحالته للنيابة العامة التي تولت التحقيق ،إلى أن تم إحالته لمحكمة الجنح والتى قضت بحكمها المتقدم.