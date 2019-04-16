"حشيش في سلوفانة".. المشدد 3 سنوات لمتهم حاول تهريب مخدرات لمسجون بالبدرشين

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب ـ صابر المحلاوي: قضت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بالتجمع الخامس برئاسة المستشار السيد البدوي، بالسجن المشدد 3 سنوات وغرامة 50 ألف جنيه للمتهم" عبدالرحمن .خ"، في القضية رقم 2426لسنة 2016 جنايات البدرشين لاتهامة بالاتجار في المواد المخدرة. صدر الحكم برئاسة المستشار السيد البدوي أبو القاسم وعضوية المستشارين محمد الجندي وعلي مختار .

وتضمن أمر إحالة المتهم إلى محكمة الجنايات بحيازة المتهم جوهر الحشيش الغير مصرح له قانونا . وكشفت تحريات المباحث أنه اثناء تواجد المتهم بديوان مركز شرطة البدرشين، وحال تفتيش الزيارات إلى المسجونين ظهرت على المتهم علامات الشك والريبة وبتفتيش شنطة بلاستيكية بها بعض الماكولات كان يحاول إدخالها لأحد المسجونين عثر على ورقة سلوفانية تحوي قطعة صغيرة من الحشيش المخدر؛ فقام بضبطه وبمواجهته أقر بحيازتها بقصد إدخالها لأحد المتهمين لتعاطيها .

تم تحرير محضر بالواقعة، وقررت النيابة إحالته إلى المحكمة التي أصدرت قرارها المتقدم.

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