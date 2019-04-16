مصدر: السيطرة على عطل مفاجئ لقطار بمترو منشية الصدر

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - فتحي سليمان:

نفى مصدر أمني مسؤول وقوع حريق داخل قطار مترو الأنفاق بمحطة منشية الصدر، مؤكدًا أن شبكة التيار الكهربائي تعطلت لعدة ثواني ما أسفر عن انطفاء الإضاءة مرة واحدة، وحدوث صوت اثناء توقف القطار بالمحطة.

وأشار المصدر إلى أن أحد الركاب قام بسحب بلف الطوارئ، ما أسفر عن وقوع حالة من الصراخ خاصة في عربة السيدات، وحدوث حالة من الهرج والهلع بين الركاب خاصة مع ادعاء بعضهم بوقوع حريق وماس كهربائي بالقطار.

وذكر المصدر، أنه تم السيطرة على الموقف في غضون عدة دقائق وإعادة الركاب مرة أخرى إلى القطار واستئناف الحركة التي لم تتأثر بالحادث.