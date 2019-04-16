مواطن يتقدم بدعوى أمام مجلس الدولة لتوفير عقار طبي لطفله

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب ـ محمود الشوربجي:
أقام المواطن أحمد إسماعيل عبد العزيز، دعوى قضائية أمام مجلس الدولة طالب فيها بوقف القرار السلبي في امتناع رئيس مجلس الوزراء ووزير الصحة بصفتهم عن توفير العقار المسمي"anakinra" وأى دواء آخر، وكذا الرعاية الصحية والتغذية الأساسية للقاصر زياد أحمد إسماعيل.
واختصمت الدعوى التي حملت رقم 39204 لسنة لسنة 72ق، كل من رئيس مجلس الوزراء ووزير الصحة بصفتهم.
وذكر إسماعيل في دعواه أن ابنه زياد البالغ من العمر 7 أعوام مريض بمرض جلدي نادر منذ ولادته يسمي "متلازمة مايكل ويلز" ولا يوجد له علاج في مصر وعدم وجود العقار المسمي"anakinra".
وتابع إسماعيل أن الحق في الحياة والرعاية الصحية للطفل من أبسط حقوقه مما حدا به لإقامة الدعوى أمام القضاء.
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