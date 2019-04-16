مصر | ضبط سائق استولى على أموال مواطن بدعوى توظيف أبناءه في الغربية

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر ضبط سائق استولى على أموال مواطن بدعوى توظيف أبناءه في الغربية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تمكنت مباحث الأموال العامة بوسط الدلتا بطنطا، بمحافظة الغربية اليوم الثلاثاء، من ضبط سائق استولى على أموال مواطن، بدعوى قدرته على توظيف أبنائه فى الحكومة.

وكان فرع إدارة مباحث الأموال العامة بوسط الدلتا بطنطا، قد ضبط (م. و – سائق) يعمل بإحدى الجهات الحكومية ومقيم دائرة مركز طنطا، لقيامه بممارسة نشاط إجرامى واسع النطاق فى مجال النصب والاحتيال على المواطنين راغبى التعيين بالوظائف الحكومية والاستيلاء على أموالهم مدعياً نفوذه وعلاقاته بالمسئولين.

حيث قام بالنصب والاحتيال على أحد المواطنين مقيم بدائرة مركز شرطة قطور بالغربية والاستيلاء منه على مبلغ 60 ألف جنيه، كمقدم لمبلغ 70 ألف جنيه، نظير تعيين أنجاله الثلاثة بإحدى الجهات الحكومية، زاعماً مقدرته على ذلك من خلال علاقاته بمسئولى تلك الجهة، ولم يلتزم بذلك، ورفض رد المبالغ المالية المستولى عليها.

وعقب تقنين الإجراءات، تم ضبطه وبمواجهته اعترف بارتكابه للواقعة وتعهد برد المبالغ المالية المستولى عليها للشاكي، تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وإخطار النيابة المختصة لتجرى شئونها.