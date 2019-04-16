مصر | ضبط صاحب سوبر ماركت بـ5 كيلو "جبنه" فاسدة في الشرابية

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر ضبط صاحب سوبر ماركت بـ5 كيلو "جبنه" فاسدة في الشرابية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تمكنت الإدارة العامة لمباحث التموين، برئاسة اللواء مصطفى البكري، مدير الإدارة العامة لمباحث التموين، من ضبط صاحب سوبر ماركت، وبحوزته كميات من الجبن منتهية الصلاحية بمنطقه الشرابية.

وردت معلومات لضباط الإدارة بالقاهرة، تفيد قيام "محمد. م"، 30 سنة، صاحب سوبر ماركت لحيازته وعرضه سلع غذائية للبيع، منتهية الصلاحية، وغير صالحة للاستخدام الآدمى.

حيث تم ضبط 5.5 كجم جبنه منتهية الصلاحية، تحرر عن ذلك المحضر رقم 9332 2019 جنح قسم الشرابية، وأخطرت النيابة العامة لتباشر التحقيق.

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