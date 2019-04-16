مصر | ضبط صاحب سوبر ماركت بـ5 كيلو "جبنه" فاسدة في الشرابية

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر ضبط صاحب سوبر ماركت بـ5 كيلو "جبنه" فاسدة في الشرابية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
تمكنت الإدارة العامة لمباحث التموين، برئاسة اللواء مصطفى البكري، مدير الإدارة العامة لمباحث التموين، من ضبط صاحب سوبر ماركت، وبحوزته كميات من الجبن منتهية الصلاحية بمنطقه الشرابية.
وردت معلومات لضباط الإدارة بالقاهرة، تفيد قيام "محمد. م"، 30 سنة، صاحب سوبر ماركت لحيازته وعرضه سلع غذائية للبيع، منتهية الصلاحية، وغير صالحة للاستخدام الآدمى.
حيث تم ضبط 5.5 كجم جبنه منتهية الصلاحية، تحرر عن ذلك المحضر رقم 9332 2019 جنح قسم الشرابية، وأخطرت النيابة العامة لتباشر التحقيق.
حبس المتهم بقتل زميله في الشرابية 4 أيام على ذمة التحقيقات
أمرت نيابة حوادث شمال القاهرة الكلية، بحبس متهم بقتل شابين الشرابية 4 أيام على ذمة التحقيقات.
شهدت منطقة الشرابية، واقعة مأساوية، عندما أنهى شاب حياة زميله فى العمل، خنقًا، إثر مشاجرة نشبت بينهما.
بدأت تفاصيل الواقعة بتلقى اللواء أشرف الجندى، مدير مباحث العاصمة، إخطارًا من الرائد رئيس مباحث قسم شرطة الشرابية، مفاده وجود واقعة قتل داخل محل بدائرة القسم، وبالانتقال والفحص عثر على جثة شاب وبه آثار خنق حول الرقبة، وبعمل التحريات دلت على قيام زميله بخنقه بسبب خلافات بينهما.
تم ضبط المتهم وتحرير المحضر اللازم بالواقعة، وباشرت النيابة العامة التحقيق.