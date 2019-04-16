أخبار مصر | وزير الآثار يفتتح معرض "تونا الجبل" بالمتحف المصري في التحرير (صور)

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر وزير الآثار يفتتح معرض "تونا الجبل" بالمتحف المصري في التحرير (صور) والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

افتتح الدكتور خالد العناني وزير الآثار، معرض مؤقت لـ 66 قطعة أثرية من آثار منطقة تونا الجبل، وذلك بمناسبة مرور مائة عام على بدء الحفائر في المنطقة.

وشهد الافتتاح صباح عبد الرازق مدير عام المتحف المصري بالتحرير، والدكتور جمعة عبد المقصود عميد كلية الآثار جامعة القاهرة، والدكتور أحمد بدران عضو البعثة العاملة في المنطقة وال

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وتعد تونا الجبل من المناطق الأثرية المهمة في مصر،حيث قال فتحي عوض مدير آثار تونا الجبل أن المنطقة قد استخدمت كجبانة للاقليم الخامس عشر منذ نهاية الدولة الحديثة وبداية العصر المتأخر وعاصمتها الاشمونين.

وطبقا له،تشتهر تونا الجبل بأنها تحتوى على العديد من المزارات الأثرية المهمة، منها مقبرة بيتوزيرس التى تم اكتشافها عام 1919 بواسطة جوستاف لوفيفر، والساقية الرومانية.

كذلك تحتوي على الجبانة المقدسة لدفن الحيوانات والطيور الخاصة برموز الاله تحوت وهما طائر الايبس وقرد البابون، ومقبرة ايزادورا، والجبانة الرومانية، كما احتوت المنطقة على لوحتين من لوحات الحدود للملك اخناتون كجزء من حدود مدينة اخت اتون.