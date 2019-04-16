أخبار مصر | نقيب الصيادلة الأسبق يدلي بصوته فى انتخابات التجديد النصفي (صور)

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر نقيب الصيادلة الأسبق يدلي بصوته فى انتخابات التجديد النصفي (صور) والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

وصل منذ قليل الدكتور محمد عبد الجواد نقيب الصيادلة الأسبق، للإدلاء بصوته فى انتخابات التجديد النصفي لنقابة الصيادلة.

ويتنافس 624 مرشحًا الانتخابات، بينهم 81 مرشحًا بالنقابة العامة وموزعين كالتالي: 13 مرشحا على مقعد النقيب العام لصيادلة مصر، و68 على باقى المقاعد البالغ عددها 12 مقعدًا، بينما بالنقابات الفرعية يتنافس 543 مرشحًا على كافة مقاعد النقابات الفرعية على مستوى الجمهورية.

واوضحت اللجنة ان اختيار عدد اقل او اكثر يبطل الصوت، ولايسمح للصيدلى بالادلاء بصوته الابوجود بطاقة الرقم القومى او جواز السفر او رخصة القيادة او رخصة السلاح، موضحا بهما الرقم القومى والصورة الشخصية مع كارنية النقابة، وفى حالة عدم وجود الاسم بالكشوف (لعدم السداد)يمكن السداد او تقديم ايصال بالسداد لعام 2018باللجان الخاصة بغير المسددين.

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كما وجهت النقابة دعوة لجموع صيادلة مصر للنزول بكثافة للتصويت بالانتخابات لاختيار بحرية من يرونه الأصلح لتمثيلهم وحل قضاياهم المهنية.

وتُجرى انتخابات التجديد النصفي اليوم تحت إشراف قضائى كامل، حيث تم انتداب 30 قاضيًا من مجلس الدولة للإشراف

على الانتخابات بكافة محافظات الجمهورية.