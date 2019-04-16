أخبار مصر | 3 آلاف صيدلي يصوتون بمحافظتي القاهرة والجيزة في انتخابات التجديد النصفي (صور)

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر 3 آلاف صيدلي يصوتون بمحافظتي القاهرة والجيزة في انتخابات التجديد النصفي (صور) والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أدلى مايقرب من 3 آلاف صيدلي حتى هذه اللحظة بأصواتهم في محافظتى القاهرة والجيزة، كما شهدت الانتخابات بمحافظات الجمهورية إقبالا كثيفاً من الصيادلة.

وتواصل اللجان فتح أبوابها أمام الصيادلة للإدلاء بأصواتهم حتى الساعة السابعة من مساء اليوم، حيث تم تجهيز 130 لجنة على مستوى الجمهورية بأفضل صورة لاستقبال الصيادلة الناخبين.

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ودعا رئيس اللجنة العليا للانتخابات الصيادلة للتوجه لمقار الانتخابات لاختيار ممثليهم فى النقابات الفرعية والنقابة العامة وأن لايلتفوا الى الإشاعات والفتن المغرضة.

ويتنافس 624 مرشحًا الانتخابات، بينهم 81 مرشحًا بالنقابة العامة وموزعين كالتالي: 13 مرشحا على مقعد النقيب العام لصيادلة مصر، و68 على باقى المقاعد البالغ عددها 12 مقعدًا، بينما بالنقابات الفرعية يتنافس 543 مرشحًا على كافة مقاعد النقابات الفرعية على مستوى الجمهورية.

واوضحت اللجنة ان اختيار عدد اقل او اكثر يبطل الصوت، ولايسمح للصيدلى بالادلاء بصوته الابوجود بطاقة الرقم القومى او جواز السفر او رخصة القيادة او رخصة السلاح، موضحا بهما الرقم القومى والصورة الشخصية مع كارنية النقابة، وفى حالة عدم وجود الاسم بالكشوف (لعدم السداد)يمكن السداد او تقديم ايصال بالسداد لعام 2018باللجان الخاصة بغير المسددين.