أخبار مصر | "البحوث الإسلامية": ورش عمل للمنسقين الإعلاميين بمناطق الوعظ لتأهيلهم للاستفادة من وسائل التواصل الاجتماعي

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر "البحوث الإسلامية": ورش عمل للمنسقين الإعلاميين بمناطق الوعظ لتأهيلهم للاستفادة من وسائل التواصل الاجتماعي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

بدأ مجمع البحوث الإسلامية أولى فعاليات ورش العمل التي ينظمها للمنسقين الإعلاميين بمناطق الوعظ بالاستعانة بخبراء من داخل الأزهر وخارجه، وذلك في إطار جهود المجمع المستمرة لتحقيق التواصل المتكامل بين المناطق في كل المحافظات وبين الأمانة الرئيسة بالقاهرة، لتوثيق الأنشطة التوعوية والتثقيفية التي ينفذها المجمع في كل قرى ومدن ومحافظات الجمهورية.

وقال محيي الدين عفيفي الأمين العام لمجمع البحوث الإسلامية إن برنامج ورش العمل تحتوي على مجموعة من الجلسات العملية في مجموعة من المحاور المهمة التي يحتاج إليها المنسق الإعلامي، ومنها: كيفية الاستفادة من وسائل التواصل الاجتماعي في الوصول إلى الجماهير ونشر الوعي فيما بينهم، مع تأهيلهم للاستفادة من توثيق وأرشفة المعلومات وكيفية استخدامها في المجال الدعوى.

أضاف "عفيفي" أن البرنامج يتضمن أيضًا كيفية إعداد التقارير الخاصة بكل مناطق الوعظ للوقوف على الاحتياجات الدعوية للمناطق المختلفة، وبلورة المشكلات الاجتماعية التي يعاني منها المجتمع في كل منطقة على مستوى الجمهورية في شكل معلومات وأرقام يمكن الاستفادة منها في خطة العمل والمواجهة الحاسمة لتلك المشكلات.

أوضح الأمين العام أن برنامج الورش يستهدف تدريب المنسقين الإعلاميين أيضًا على كيفية صياغة وكتابة الأخبار والتقارير الإخبارية وتغطية الفعاليات والأنشطة المختلفة التي تنظمها كل منطقة وعظ، كما يستهدف أيضًا تنمية مهاراتهم في مجال التوثيق المصور لتلك الفعاليات، بالإضافة إلى تأهيلهم على التعامل مع الموقع الإلكتروني لكل منطقة وعظ والذي سيتم إتاحته على بوابة الأزهر الإلكترونية.