انت الان تتابع البرلمان يوافق على استحداث منصب نائب الرئيس ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

مجلس النواب

وافق مجلس النواب، برئاسة الدكتور علي عبد العال، على المواد المتعلقة باستحداث منصب رئيس الجمهورية. جاء ذلك في جلسة البرلمان، اليوم الثلاثاء،في أثناء مناقشة مواد التعديلات، مادة مادة، إذ تضمنت الموافقات مادة (150 مكررا) مضافة: لرئيس الجمهورية أن يعين نائبا له أو أكثر، ويحدد اختصاصاتهم، وله أن يفوضهم في بعض اختصاصاته، وأن يعفيهم من مناصبهم، وأن يقبل استقالتهم. ويؤدي نواب رئيس الجمهورية قبل تولي مهام مناصبهم اليمين المنصوص عليها في المادة 144 من الدستور أمام رئيس الجمهورية.

وتسري في شأن نواب رئيس الجمهورية الأحكام الواردة بالدستور في المواد 141، 145، 173.ووافق الأعضاء أيضا على مادة 160/ الفقرة الأولى (مستبدلة): إذا قام مانع مؤقت يحول دون مباشرة رئيس الجمهورية لسلطاته، حل محله نائب رئيس الجمهورية أو رئيس مجلس الوزراء عند عدم وجود نائب لرئيس الجمهورية أو تعذر حلوله محله.كما

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