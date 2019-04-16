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النواب يوافق على «استقلال القضاء» في تعديلات الدستور

وافق مجلس النواب، خلال جلسته العامة، اليوم الثلاثاء، نهائيا، على نص المادة 185 من التعديلات الدستورية والخاصة باستقلال القضاء، وأكد الدكتور علي عبد العال، أن هذه المادة أخذت حقها فى جلسات الحوار المجتمعي، وحفظت للقضاء استقلاله تطبيقا للمعايير الدولية، فرئيس الجمهورية رئيس المجلس الأعلى للقضاء. إذ تنص المادة 185 (مستبدلة)، على أن "تقوم كل جهة أو هيئة قضائية على شؤونها، ويؤخذ رأيها فى مشروعات القوانين المنظمة لشئونها، ويكون لكل منها موازنة مستقلة".

ويعين رئيس الجمهورية رؤساء الجهات والهيئات القضائية من بين أقدم سبعة من نوابهم، وذلك لمدة أربع سنوات، أو للمدة الباقية حتى بلوغه سن التقاعد، أيهما أقرب، ولمرة واحدة طوال مدة عمله، وذلك على النحو الذى ينظمه القانون.ويقوم على شئونها المُشتركة مجلس أعلى للجهات والهيئات القضائية، يرأسه رئيس الجمهورية، وعضوية