شكرا لقرائتكم خبر عن طلاب جامعة الزقازيق في زيارة للكلية الحربية ضمن مبادرة «يوم جديد» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

انطلق اليوم الثلاثاء فوج من جامعة في زيارة للكلية الحربية ضم الدكتورة مرفت عسكر نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب والدكتور عبدالحكيم نور الدين نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب السابق والدكتورة أمل فاروق وكيل كلية الحاسبات لشئون التعليم والطلاب، والمقدم أحمد رأفت مدير إدارة التربية العسكرية بجامعة الزقازيق و٥٠ طالب وطالبة من كليات الهندسة، الحاسبات والمعلومات، الآداب، كلية التربية الرياضية بنين ،الحقوق كلية التربية والعلوم .

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كان في استقبالهم اللواء أركان حرب محمد عبدالعاطي واللواء هشام مساعد مدير الكلية الحربية حيث تم مراسم الاستقبال بالقاعة الملكية بهو السرور وتم عرض بعض الأفلام لأنشطة الطلاب وطابور عرض للدفعة ١١٥.

تضمنت الزيارة جولة داخل الكلية؛ مستشفى الكلية وسكن الطلاب وأرض الطابور ومبني الفريق عبدالمنعم رياض والفريق عزيز المصري والقبة السماوية حيث تم عرض فيلمين تسجليين عن نهر النيل وعن الفلك وتم تقديم هدايا تذكارية للطلاب تحمل شعار الكلية الحربية .

تأتي هذه الزيارة في إطار مبادرة «كل يوم جديد»، التي أطلقتها وزارة التعليم العالي التي تساهم بشكل كبير في تشكيل شخصية طلاب الجامعات من خلال زياراتهم المستمرة للمشروعات والمؤسسات القومية بالدولة لأن الجامعة لا تعنى التعليم فقط، وإنما يتم تشكيل شخصيات الطلاب بكل أبعادها خلال هذه المرحلة العمرية المهمة لربط طلاب بمؤسسات الدولة المختلفة والتعرف على إمكانيات بلدهم وقدرتها على الإنجاز، فضلا عن تنمية قيم الانتماء والوطنية .