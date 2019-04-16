شكرا لقرائتكم خبر عن المسطحات المائية تنقذ أجنبي الجنسية عقب سقوطه في نهر النيل والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار نجحت شرطة البيئة والمسطحات المائية بوزارة الداخلية في إنقاذ شاب سقط في نهر النيل. كانت الخدمات الأمنية المعينة لتأمين المسطح المائي لنهر النيل، قد لاحظت سقوط أحد الأشخاص بنهر النيل من أعلى كوبري 15 مايو، وتحركت الخدمات الأمنية على الفور، وتمكنت من إنقاذه وانتشاله على قيد الحياة وإجراء الإسعافات الأولية له، حيث تبين أنه يحمل جنسية إحدى الدول الإفريقية ولا توجد به إصابات ظاهرية وبحالة جيدة، وبسؤاله لم يتهم أحد بالتسبب في سقوطه وعلل قيامه بذلك لمروره بظروف سيئة. واتخذت الأجهزة الأمنية كافة الإجراءات القانونية والعرض على النيابة لمباشرة التحقيقات.

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