شكرا لقرائتكم خبر عن 3 آلاف صيدلي يدلون بأصواتهم في القاهرة والجيزة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلنت نقابة الصيادلة أن عدد الأعضاء الذين أدلوا بأصواتهم في انتخابات التجديد النصفي للنقابة وصل إلى 3 آلاف صيدلى، حتى الخامسة والنصف من مساء اليوم، في محافظتى القاهرة والجيزة، كما شهدت الانتخابات بمحافظات الجمهورية إقبالا كثيفاً من الصيادلة.

وتواصل اللجان فتح أبوابها أمام الصيادلة للإدلاء بأصواتهم حتى الساعة السابعة من مساء اليوم، حيث تم تجهيز 130 لجنة على مستوى الجمهورية بأفضل صورة لاستقبال الصيادلة الناخبين.

ودعا رئيس اللجنة العليا للانتخابات الصيادلة للتوجه لمقار الانتخابات لاختيار ممثليهم في النقابات الفرعية والنقابة العامة وألا يلتفوا إلى الشائعات والفتن المغرضة.