شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ بني سويف والقيادات الأمنية يتقدمون الجنازة العسكرية لشهيد القوات المسلحة.(صور) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تقـدم كلا من المستشار هـاني عبدالجابر محافـظ بني ســويف، واللــواء أشــرف عز العرب مســاعد وزير الداخليــة مديـر أمن بني سويف، والعقيد محمد جمعة حجازي المستشار العسكري للمحافظة، مشيعي جنازة الشهيد مجند «محمد إبراهيم كمال الدين محمد» ابن قرية شاويش مركز إهناسيا، والذي استشهد في سيناء.

جنازة عسكرية لشهيد القوات المسلحة ببني سويف

جنازة عسكرية لشهيد القوات المسلحة ببني سويف

وأدى المحافــظ ومدير الأمن والمستشار العسـكري صـلاة الجنازة على جثمان الشهيد بمسجد عمر بن عبدالعــزيز بمدينة بني سويف، بحضور اللواء محمد كمال رئيس مركز ومدينة بني سويف، ولفيف من قيادات المحافظة العسكرية والأمنية والتنفيذية حيث أقيمت جنازة عسكرية، وشعبية للشهيد انطلقت من أمام المسجد.

جنازة عسكرية لشهيد القوات المسلحة ببني سويف

جنازة عسكرية لشهيد القوات المسلحة ببني سويف

جنازة عسكرية لشهيد القوات المسلحة ببني سويف

وأعرب المحافظ عن خالص عزائه لأسرة الشهيد، داعيا الله أن يتغمد الشهيد بواسع رحمته، وأن يمن على أهله وذويه بنعمة الصبر والاحتساب، وموجها تحية تقدير وإعزاز لكل أبناء الوطن الأبرار من شهداء القوات المسلحة والشرطة الذين يجودون بأغلى ما يملكون دفاعا عن تراب الوطن وليحيا الجميع في أمن واستقرار، ومؤكدا على وقوف الشعب المصري صفا واحداً خلف قيادته السياسية وقواته المسلحة والشرطة في مواجهة الإرهاب وكل من تسول له نفسه العبث بأمن واستقرار وطننا الغالي مصر.