شكرا لقرائتكم خبر عن عاجل.. البرلمان يوافق على مجموع مواد التعديلات الدستورية ويبدأ التصويت نداء بالاسم والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار وافق مجلس النواب في جلسته العامة اليوم، الثلاثاء، على مجموع مواد التعديلات الدستورية التي يناقشها البرلمان، والمقدمة من 150 نائباً، وبدأ بأخذ الرأي النهائي على التعديلات بالتصويت نداءً بالاسم، لإعلان موافقة البرلمان نهائياً على التعديلات الدستورية، وإرسالها لرئيس الجمهورية للتصديق عليها.

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