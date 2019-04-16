شكرا لقرائتكم خبر عن بهاء الدين أبوشقة: حريصون على استقلال القضاء والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال رئيس لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب بهاء الدين أبوشقة إن هناك فارقا ما بين القضاء كسلطة والقضاء كمرفق، مؤكدا الحرص على استقلال القضاء الجالس على المنصة، ولانسمح بأي تدخل في شؤونه وهي قضية محسومة.

وأوضح أبوشقة في رده على ما ذكره النائب أحمد الطنطاوي خلال الجلسة العامة لمناقشة المادة 185 من التعديلات الدستورية الثلاثاء، «أن السلطة التنفيذية تتدخل في شؤون القضاء واستقلاله» وأن مرفق القضاء يعني تسيير أعمال القضاء، وأن المجلس الأعلى للقضاء تنسيقي، وأن النائب العام جزء لا يتجزأ من السلطة القضائية ولايجوز عزله.

ولفت رئيس مجلس النواب، الدكتور على عبدالعال إلى أن دستور 1971 نص على أن المجلس الأعلى للجهات والهيئات القضائية، وعلى أن المجالس الخاصة للقضاة تتولى كل شىء والمجلس الأعلى يتولي فقط التعيين والتسيير، وقال إن «المجلس الأعلى للقضاء في فرنسا يضم في عضويته نقيب المحامين وتسعة من خارج نطاق القضاء ولم يقل أحد بأن القضاء الفرنسي غير مستقل».

وأشار عبدالعال إلى أن مجلس الدولة الفرنسي يترأسه رئيس مجلس الوزراء ويحضر اجتماعاته بروتوكوليا، لافتا إلى أن استقلال القضاء مرتبط بإرادة المواطنين وهو ما تحقق في مصر باستبعاد وزير العدل من رئاسة المجلس الأعلى في حالة غياب رئيس الجمهورية وفق التعديلات المطروحة، هذا هو الاستقلال، وأن المجلس النيابي هو من يحدد شروط التعيين والترقية للقضاء.

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وتابع: إن رئيس الجمهورية يترأس السلطات الثلاث بوصفه رئيس الدولة ويدعو إلى بدء الدورة البرلمانية وإلى فضها ولم يقل أحد بعدم استقلال مجلس النواب.

وتنص المادة (185) على: تقوم كل جهة أو هيئة قضائية على شئونها، ويؤخذ رأيها في مشروعات القوانين المنظمة لشؤونها، ويكون لكل منها موازنة مستقلة.

ويعين رئيس الجمهورية رؤساء الجهات والهيئات القضائية من بين أقدم سبعة من نوابهم، لمدة أربع سنوات، أو للمدة الباقية حتى بلوغه سن التقاعد، أيهما أقرب، ولمرة واحدة طوال مدة عمله، وذلك على النحو الذي ينظمه القانون.

ويقوم على شؤونها المُشتركة مجلس أعلى للجهات والهيئات القضائية، يرأسه رئيس الجمهورية، وعضوية رئيس المحكمة الدستورية العليا، ورؤساء الجهات والهيئات القضائية، ورئيس محكمة استئناف القاهرة، والنائب العام. ويكون للمجلس أمين عام، يصدر بتعيينه قرارا من رئيس الجمهورية للمدة التي يحددها القانون وبالتناوب بين الجهات أعضاء المجلس.

ويحل محل رئيس الجمهورية عند غيابه من يفوضه من بين رؤساء الجهات والهيئات القضائية.. ويختص المجلس بالنظر في شروط تعيين أعضاء الجهات والهيئات القضائية وترقيتهم وتأديبهم، ويؤخذ رأيه في مشروعات القوانين المنظمة لشئون هذه الجهات والهيئات، وتصدر قراراته بموافقة أغلبية أعضائه على أن يكون من بينهم رئيس المجلس.