شكرا لقرائتكم خبر عن افتتاح المؤتمر القومي الـ36 لعلم الراديو في الأكاديمية العربية ببورسعيد والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

بدأت، اليوم، أعمال المؤتمر القومي السادس والثلاثين لعلم الراديو NRSC، الذي تنظمه الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري (فرع بورسعيد) واللجنة الوطنية لعلم الراديو، تحت رعاية الدكتور خالد عبدالغفار، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، وذلك في الفترة من 16 إلى 18 أبريل الجاري.

وقال اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، إنه سعيد باحتضان المحافظة للمؤتمر الهام، مُضيفا: «أود أن أشكركم جميعًا على الانضمام إلى ذلك المؤتمر العلمي الهام ما يظهر إيمانا قويًا بقيمة العلم والعلماء، وتمنى المحافظ أن يحقق هذا المؤتمر أقصى استفادة بما يعود بالنفع والتقدم للدولة المصرية».

وقال الدكتور مصطفى سعد، رئيس اللجنة الوطنية لعلم الراديو ورئيس المؤتمر، إن الحدث في دورته الحالية يناقش نحو 51 بحثا، معتبرًا أنه يعد من أقوى المؤتمرات العلمية في مصر، ومصنف دوليًا وجميع أبحاثه يتم نشرها في أقوى الجهات العلمية.

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وألقى الدكتور علاء عبدالباري، نائب رئيس الأكاديمية، كلمة نيابة عن الدكتور إسماعيل عبدالغفار قال فيها «نفخر في الأكاديمية باستضافة هذا المؤتمر الذي يعد فرصة عظيمة للمشاركة النشطة والحوار المفتوح بين المتخصصين»، مُشيرًا إلى أن الأكاديمية انتقلت من حيز الجودة لمجال التميز والتوجه للعالمية من خلال الإبداع والابتكار والتميز في الحياة الطلابية».

وأعرب عبدالبارى عن تطلعه إلى التبادل المحفّز والمفيد للأفكار التي ستتم مناقشاتها، موضحًا أن المؤتمر سيوفر منبرًا، من المنظور العلمي، لتبادل المعلومات ومشاركة الأفكار والخبرات وتعزيز الممارسات الفعالة المتعلقة بعلوم الراديو.

وأضاف: «مؤتمركم هذا يحظى بسمعة أكاديمية قلما نجدها في غيره من المؤتمرات»، لافتا أن العقدين الماضيين كانا لثورة الاتصالات، بينما ستكون الثورة القادمة للمعلومات والمعرفة، التي ستكون البنية الأساسية لها وسائل الاتصال والمعلوماتية.

من جانبه، قال الدكتور محمود صقر، رئيس أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا، إن الدولة تهتم بكافة المؤتمرات التي تقدم الأفكار والموضوعات التي تهدف إلى تطوير أنظمة العلوم، مُعتبرًا أن البيئة في مصر باتت مناسبة للباحثين والعلماء في تقديم كل ما لديهم من معارف ومعلومات.

وأضاف أن علم الراديو يواجه تحديات متزايدة من تغيير استهلاك الوسائط والتحول السريع لأعمال الوسائط.