شكرا لقرائتكم خبر عن فعاليات يوم التراث العالمي بشارع المعز‬ والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تُنظم إدارة القاهرة التاريخية، بالتعاون مع نادي يونسكو مصر للثقافة والفنون والتراث، مهرجانا تراثيا بشارع المعز، وذلك في تمام الساعة «11:00» من صباح الأربعاء الموافق 17 أبريل 2019.

يأتي ذلك في إطار احتفالات وزارة الآثار بيوم التراث العالمي، حيث قال محمد عبدالعزيز، المشرف العام على القاهرة التاريخية، إن المهرجان يتضمن عرضا لفرقة فنون شعبية، ومعرضا للحرف التراثية، وعرضا للأزياء التراثية، بالإضافة إلى مجموعة من الورش الفنيه، وموروثات رمضانية، كما يشارك بالمهرجان العديد من الجهات الثقافية والفنية، وأكاديميه الفنون، وقطاع الفنون التشكيلية، وهيئة قصور الثقافة، وصندوق التنمية الثقافية، والجمعية النوبية وكبار الحرفيين.