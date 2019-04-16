شكرا لقرائتكم خبر عن أستاذ بجامعة المنيا يفوز بأكبر جائزة في اللغة العربية عالميًا (صور) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

صَرَّحَ الدكتور مصطفى عبدالنبي، رئيس جامعة المنيا، بأنَّ الدكتور حسام الدين سمير عبدالعال محمد، الأستاذ بكلية دار العلوم جامعة المنيا، قد حصل على جائزة المجلس الدولي للغة العربية بمؤتمره العالمي الثامن بدولة الإمارات العربية المتحدة، وذلك ببحثه عن «الأسس الإبستيمولوجية لِفِقْهِ الحَرْفِ في التَّفكير الاصطلاحيّ العربيّ»، والذي أُقيم تحت رعاية الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، وذلك بهدف النُّهوض باللُّغَةِ العربيّة، ونشرها، واستخدامها في الحياة العَامَّة، وتسهيل تعلّمها وتعليمها، إضافةً إلى تعزيزِ مكانةِ اللّغة العربيّة، وذلك بمشاركة 2000 شخصية من أكثر من 80 دولة وجِنسية عربية وأجنبية لمناقشة أكثر من 1500 بحث ودراسة وورقة عمل بمشاركة اتحاد الجامعات العربية، والمنظمات والهيئات والسفارات الدولية ومجامع اللغة العربية.

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أُقيمت فعاليات المؤتمر، خلال الفترة من 10-13 إبريل الجاري، والذي يُعَدُّ أحد المحافل الدولية التي تجمع الباحثين والمتخصصين في اللغة العربية وعلومها، لمناقشة جميع الموضوعات التي تخص اللغة العربية، وبشكلٍ خاص قضايا التعليم التربوية وتعليم العربية لغير الناطقين بها، ودراسات تحليلية لمشكلات اللغة العربية، والعربية والعولمة والتعدد اللغوي، واستخدام الحاسوب في معالجات اللغة العربية، وظواهر التحليل الإحصائي وتطبيقاته على العربية، ودراسات تتعلق بعلوم المصطلح، والتعريب والترجمة وسوق العمل.

وجاءت مشاركة د. حسام الدين سمير ضمن أفضل 10 بحوث خاصة بهندسة المعالجات الآلية للغات الطبيعية وإبستيمولوجيا المصطلحات، والدراسات الحديثة في التحليل الصرفي والنحوي، ومناهج لسانية معاصرة لقراءة التراث، وتعلم العربية لغير الناطقين بها، والأمن اللغوي، والاستثمار والاقتصاد في اللغة. وقد تَمَّ تحكيم هذه البحوث عبر مراحل كثيرة وشاقة من أساتذة من مختلف دول العالم عربًا وأجانب.

الدكتور حسام الدين سمير يفوز بجائزة المجلس الدولي للغة العربية

الدكتور حسام الدين سمير يفوز بجائزة المجلس الدولي للغة العربية

الدكتور حسام الدين سمير يفوز بجائزة المجلس الدولي للغة العربية

الدكتور حسام الدين سمير يفوز بجائزة المجلس الدولي للغة العربية

الدكتور حسام الدين سمير يفوز بجائزة المجلس الدولي للغة العربية

الدكتور حسام الدين سمير يفوز بجائزة المجلس الدولي للغة العربية

وتُعَدُّ جائزة محمد بن راشد للغةِ العربية بمثابة أرفع تقديرٍ لجهود العاملين في ميدان اللّغة العربيّة أفرادًا ومؤسّسات، وتندرج في سياق المبادرات التي أطلقها الشيخ محمّد بن راشد آل مكتوم للنّهوض باللّغة العربيّة ونشرها واستخدامها في الحياة العامة، وتسهيل تعلّمها وتعليمها، إضافةً إلى تعزيز مكانة اللّغة العربيّة وتشجيع العاملين على نهضتها.