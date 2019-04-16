شكرا لقرائتكم خبر عن مسؤول القسم العربي بالخارجية الفرنسية: مصر من أكثر البلدان متابعة لنا على مواقع التواصل والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قالت إيلين ريس، مسؤولة قسم وسائل التواصل الاجتماعي العربي في وزارة الخارجية الفرنسية، إن الوزارة بدأت التواصل باللغة العربية منذ العام 2012، باعتبارها تحتل المرتبة الرابعة بين اللغات الأكثر تداولا على مستوى العالم.

وأضافت، في حوار مفتوح مع مجموعة من الصحفيين المصريين على هامش زيارتهم للخارجية الفرنسية، أن الوزارة لجأت لاستخدام التقنيات الحديثة الخاصة بالتحول الرقمي في التواصل مع المواطنين وتقديم خدمات لهم والإعلان عن مواقف الوزارة الرسمية، لافتة إلى تأسيسها حسابًا ناطقًا بالعربية على مواقع التواصل، وأنه خلال فترة قصيرة استطاع الحساب جذب أعداد كبيرة من المتابعين من البلدان العربية، بلغوا حتى الآن 400 ألف متابع.

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وأشار المسؤولة بالخارجية الفرنسية إلى أن حساب الوزارة العربي على «تويتر» يحتل المرتبة الثانية بعد حساب الوزارة باللغة الفرنسية من حيث عدد المتابعين، كما يحتل المرتبة الثامنة بين مختلف الحسابات الرسمية التابعة للوزارة بمختلف اللغات.

وكشفت «ريس» أن مصر من أكثر البلدان متابعة لحساب الخارجية الفرنسية باللغة العربية، تليها العرق واليمن وليبيا والكويت، وتحتل السعودية المرتبة الأولى، ومعظم المتابعين من منطقة الخليج العربي، موضحة أن الوزارة تعتمد 6 لغات للتواصل مع المواطنين واتباع مبدأ التحدث إلى كل شخص بلغته من خلال الحضور البارز على شبكات التواصل الاجتماعي.

وشددت المسؤولة بالخارجية الفرنسية على اهتمام إدارة بلادها بالتواصل مع الشعوب العربية بلغتهم الأم، حيث يوجد 15 سفارة فرنسية تعتمد اللغة العربية للتواصل، وهناك إدراك سياسي على مستوى عالي للسلطات الفرنسية لهذا الأمر، بدليل أن الرئيس الفرنسي ماكرون استخدم اللغة العربية أكثر من مرة في كتابة تغريدات على حسابه في «توتير»، خاصة خلال زيارته للقاهرة ولقائه الرئيس عبدالفتاح السيسي.