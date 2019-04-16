شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الآثار يبحث مع سفيرة بلجيكا سبل التعاون بين البلدين والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
استقبل الدكتور خالد العناني، وزير الآثار، السفيرة سيبيل دى كارتيه، سفيرة بلجيكا بالقاهرة، بمقر الوزارة بالزمالك، لبحث دعم سبل التعاون بين البلدين في مجال العمل الأثري.
تناول اللقاء مناقشة التعاون بين البلدين في مجال الحفائر الأثرية وتبادل الخبرات في مجال الترميم، وتطوير مجال العمل المتحفي وتدريب الأثريين وتبادل الخبرات.
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