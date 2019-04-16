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وزير الآثار يبحث مع سفيرة بلجيكا سبل التعاون بين البلدين

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أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

استقبل الدكتور خالد العناني، وزير الآثار، السفيرة سيبيل دى كارتيه، سفيرة بلجيكا بالقاهرة، بمقر الوزارة بالزمالك، لبحث دعم سبل التعاون بين البلدين في مجال العمل الأثري.

تناول اللقاء مناقشة التعاون بين البلدين في مجال الحفائر الأثرية وتبادل الخبرات في مجال الترميم، وتطوير مجال العمل المتحفي وتدريب الأثريين وتبادل الخبرات.

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