شكرا لقرائتكم خبر عن «سعفان»: العامل المصري أول من سيشعر بتحسن الأوضاع الاقتصادية بعد زيادة الأجور والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

التقى وزير القوى العاملة، محمد سعفان، محمد طرابلسي، وزير الشؤون الاجتماعية في تونس، لمناقشة أوضاع العمل والعمال في البلدين، والمناخ النقابي والتشريعات المُنظمة.

في بداية اللقاء، قال «سعفان» إن مصر في هذه المرحلة تمر بطفرة اقتصادية عكستها القرارات الأخيرة للرئيس عبدالفتاح السيسي بشأن رفع الحد الأدنى للأجور للعمال الخاضعين لقانون الخدمة المدنية وغير الخاضعين، فضلا عن القرارات الخاصة برفع المعاشات، مُعتبرًا أن القرارات ستنعكس على الحياة الاجتماعية، وأن أول من سيشعر بالتحسن في الأوضاع هو العامل المصري.

جاء ذلك على هامش الدورة الـ46 لمؤتمر العمل العربي المُنعقد حاليًا في القاهرة خلال الفترة من 14 إلى 21 أبريل الجاري، تحت رعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي، بحضور 17 وزير عمل عربيا، ورُؤسَاء أصحاب الأعمال والعمال، وأعضَاء الوفُود العَرَبيَّة.

وعلى الصعيد النقابي، أشار «سعفان» إلى أنه بعد إصدار قانون التنظيمات النقابية رقم 213 لسنة 2017، حدث استقرار في المناخ النقابي، خاصة بعد إجراء الانتخابات التي تأخرت 12 عامًا، فضلا عن توفيق أوضاع كثير من النقابات التي لم تكن ذات وضع قانوني.

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من جانبه، قال «طرابلسي» إن تونس حددت دورتين لشاغلي المناصب التنفيذية في العمل النقابي، مُدة الدورة 5 سنوات لا تجدد.

وأضاف «طرابلسي» أن تونس ستمر هذا العام بانتخابات تشريعية ورئاسية، مُشيرًا إلى أن الدستور الجديد أعطى معظم الصلاحيات والمسؤوليات لرئيس الحكومة، وأنه تم إنشاء مجلس أعلى للحوار الاجتماعي يضم ممثلي العمال وأصحاب العمال والحكومة بشكل متساو، وتكون مدة الدورة فيه 6 سنوات، ورئاسته عامين لكل طرف من الأطراف. ويختص هذا المجلس بأن ينظر وجوبا في كل القضايا الخاصة بالتشريعات العمالية.

ولفت أنه تم إصدار قانون جديد للضمان الاجتماعي للقضاء على المشكلات الخاصة بأصحاب المعاشات، وأنه تم رفع سن المعاش في تونس إلى 62 عامًا.

وأوضح أنه يمكن للعامل أن يضيف 3 سنوات اختيارية، مُوضحًا أنه في السابق كان 42% من الموظفين في القطاع العام قد تقاعدوا مبكرًا وأصبحوا يتقاضون معاشًا، بينما من المفترض أنهم مازالوا يدفعون اشتراكًا لهيئة الضمان الاجتماعي.

وفي نهاية اللقاء، أعرب «سعفان» عن سعادته البالغة بوجود الوفود العربية على أرض مصر، مُتمنيا للمؤتمر أن يخرج بتوصيات ونتائج تسهم في تحسين أوضاع العمل في الدول العربية.