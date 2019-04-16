شكرا لقرائتكم خبر عن «الآثار»: تابوت رمسيس الثاني قطعة الأسبوع بالمتحف المصري بالتحرير والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

يعرض المتحف المصري بالتحرير، تابوت للملك رمسيس الثاني، كقطعة هذا الأسبوع، وذلك قبل نقله إلى مكان عرضه الدائم بالمتحف القومي للحضارة المصرية.

وقالت صباح عبدالرازق، مدير عام المتحف المصري بالتحرير، إن التابوت مصنوع من الخشب على الهيئة الآدمية، مشيرة إلى أن التابوت يعرض ببهو المتحف لأول مرة كاملا، حيث كان الغطاء معروضاً في صالة ٤٧ بالدور الأول، أما التابوت كان محفوظاً بداخل مخزن المتحف.

تابوت رمسيس الثاني

وأضافت «عبدالرزاق» أن الملك رمسيس الثاني يعتبر أحد أكثر الملوك قوة ونفوذا في تاريخ مصر القديمة، ولاسيما أن ولاية حكمه امتدت لفترة طويلة جداٌ، وبعد دفنه بحوالى 200 عام تعرضت مقبرته بوادى الملوك للنهب والسرقة بالكامل، وقد تم نقل معظم المومياوات الملكية إثر هذه الواقعة إلى خبيئة خارج وادى الملوك، وأعيد دفن مومياء رمسيس الثاني في هذا التابوت الخشبي، لافتة إلى أنه لا يوجد ما يؤكد ما إذا كان هذا التابوت أحد توابيت الملك الأصلية، بعد تجريده من كسائه الذهبي، أو أنه تابوت غير مكتمل كان معدا لملك آخر.