شكرا لقرائتكم خبر عن كمال الدين حسين عن رفضه «التعديلات الدستورية»: كوتة المرأة «مادة غزلية» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلن النائب مصطفى كمال الدين حسين، رفضه للتعديلات الدستورية، واصفاً المادة الخاصة بكوتة 25% للمرأة في المجالس النيابية بأنها مادة «غزلية»، وكأنها تؤكد أن المرأة غير قادرة على خوض الانتخابات بمفردها ومواجهة الرجال، رغم أن عددا من النائبات نجحت بمفردها في البرلمان الحالي.

وطالب نجل كمال الدين حسين، أحد الضباط الأحرار بثورة 1952، خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، اليوم، الثلاثاء، المخصصة للتصويت على التعديلات الدستورية، باحترام آداب الخلاف داخل البرلمان، وقال: «إنه لا يجب أن يكون البرلمان كله على كلمة واحدة أو رأي واحد، فهذا غير موجود في أي دول العالم»، مطالباً بإعداد دستور جديد بعد كل التشوهات التي شهدها الدستور الحالي.