شكرا لقرائتكم خبر عن سوزان نجم الدين "نمبر وان" في حياة حمادة هلال.. فيديو والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

طرحت شركة سينرجي البرومو الدعائي لمسلسل «ابن أصول» بطولة حمادة هلال وسوزان نجم الدين وذلك لعرضة ضمن منافسات شهر رمضان ٢٠١٩ المقبل.

ظهرت الفنانة سوزان نجم الدين ضمن أحداث البرومو بالحبيبة الأولي لحمادة هلال والتي تدخل في صراع عليه ضمن زوجاته الاثنين، حيث يعتبرها هي نمبر وان، كما ذكر في الاعلان الترويجي للعمل.

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وتلعب سوزان نجم الدين دور امرأة ثرية وتدخل في علاقة حب خاصة من نوعها تكشفها احداث العمل مع بطله حمادة هلال. على جانب أخر انتهت «نجم الدين» من تصوير ما يقرب من ٧٠ في المائة من دورها، والتي تقوم فيه بدور «أصول».

مسلسل «ابن أصول» بطولة حمادة هلال وسوزان نجم الدين وأيتن عامر وعماد رشاد وإيناس كامل ومحمد نجاتي وفراس سعيد وتأليف أحمد محمود أبوزيد، وإنتاج سينرجي تامر مرسي وإخراج محمد بكير