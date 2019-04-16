شكرا لقرائتكم خبر عن البرلمان يوافق على مادة تطبيق التعديلات الدستورية من تاريخ الموافقة عليها والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - وافق مجلس النواب خلال جلسته العامة، المنعقدة الآن، برئاسة الدكتور على عبد العال، على المادة 255 فى التعديلات الدستورية، والتى تقضى بحذف الفصلين الأول والثانى من الباب السادس، الورادين بعنوان "الأحكام العامة والانتقالية".
وجاءت المادة كالتالى:
مادة حذف:
يُحذف عنواني الفصلين الأول والثاني من الباب السادس من الدستور.
كما وافق مجلس النواب، على مادة النشر الخاصة بوقت سريان هذه التعديلات، وجاء نصها كالتالى:
المادة (255): يُعمل بالتعديلات الدستورية من تاريخ موافقة الشعب عليها في الاستفتاء بأغلبية عدد الأصوات الصحيحة للمشاركين فيه.
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