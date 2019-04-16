شكرا لقرائتكم خبر عن البرلمان يوافق على تعديل المادة 140 بزيادة مدة رئاسة الجمهورية لـ6 سنوات والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - وافق مجلس النواب، خلال جلسته العامة المنعقدة الآن، برئاسة الدكتور على عبد العال، على تعديل المادة 140 من دستور 2014، وفقا لصياغتها التى وردت فى تقرير لجنة تالشئون الدستورية والتشريعية، بلأن تكون مدة رئاسة الجمهورية 6 سنوات بدلا من 4 سنوات.
وجاء نص المادة كما وافق عليها المجلس كالتالى:
مادة 140/ الفقرة الأولى :
يُنتخب رئيس الجمهورية لمدة ست سنوات ميلادية، تبدأ من اليوم التالى لانتهاء مدة سلفه، ولا يجوز أن يتولى الرئاسة لأكثر من مدتين رئاسيتين متتاليتين.
ورفض المجلس اقتراح مقدم من النائب محمد صلاح عبد البديع، بأن يضاف للمادة، ألا يجوز أن يتولى الرئاسة لأكثر من مدتين رئاسيتين متتاليتين أو منفصلتين"، حيث أضاف كلمة "منفصلتين".
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