البرلمان يوافق على التعديلات الدستورية فى مجموعها

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - وافق مجلس النواب خلال جلسته العامة الثالثة اليوم، برئاسة الدكتور على عبد العال، على التعديلات الدستورية فى مجموعها. ورفع الدكتور على عبد العال الجلسة، على أن تعقد الجلسة الرابعىة بعد دقيقة للتصويت النهائى على التعديلات نداء بالاسم.

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