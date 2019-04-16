شكرا لقرائتكم خبر عن البرلمان يوافق على تعيين وزير الدفاع بعد موافقة المجلس الأعلى للقوات المسلحة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - وافق مجلس النواب خلال جلسته العامة اليوم، برئاسة الدكتور على عبد العال، على المادة 234 من التعديلات الدستورية، التى تنص على أن يكون تعيين وزير الدفاع بعد موافقة المجلس الأعلى للقوات المسلحة.

وقال الدكتور على عبد العال، إن الحكم فى هذه المادة أصبح دائما بدلا من مؤقت.

وجاء نص المادة كما وافق عليه المجلس كما يلى:

Advertisements

مادة 234 (مستبدلة)

يكون تعيين وزير الدفاع بعد موافقة المجلس الأعلى للقوات المسلحة.