حبس الطالب الجامعى المتهم بقتل رئيس الرقابة الإدارية الأسبق بالبحيرة

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قرر، المستشار على عبد الباري مدير نيابة قسم دمنهور، منذ قليل، حبس "محمود.ا.ال" 20 سنة، طالب بمعهد الحسابات بالإسكندرية 4 أيام على ذمة التحقيق، لاتهامه بقتل اللواء "أشرف. ى. ط" رئيس فرع الرقابة الإدارية الأسبق بالبحيرة داخل منزله بمدينة دمنهور بغرض السرقة.
وتواصل النيابة العامة، تحقيقاتها المكثفة فى جريمة قتل رئيس فرع الرقابة الإدارية الأسبق بالبحيرة، داخل منزله أمس الاثنين على يد طالب جامعى.
كما انتقل فريق من النيابة العامة، إلى منزل المجنى عليه بشارع الجمهورية بمدينة دمنهور، بمصاحبة الطالب المتهم، وذلك لإجراء المعاينة التصويرية للجريمة.
وكانت النيابة العامة بدمنهور بمحافظة البحيرة، قد قررت التصريح بدفن جثة رئيس فرع الرقابة الإدارية الأسبق بالبحيرة، تمهيدا لنقله وتشييع جنازته بمسقط رأسه بمركز شبراخيت.
وكان اللواء "أشرف. ط" رئيس فرع الرقابة الإدارية الأسبق بالبحيرة، قد لقى مصرعه إثر قيام شخص بإطلاق النار عليه داخل منزله بمدينة دمنهور فى ظروف غامضة.
وتم نقل جثة مدير الرقابة الإدارية الأسبق إلى مشرحة مستشفى دمنهور العام فى حراسة مشددة.
وعلى الفور وجه اللواء مجدى القمرى مدير أمن البحيرة بتشكيل فريق للبحث تحت إشراف اللواء محمد هندى مدير إدارة البحث الجنائى العميد عبد الغفار الديب رئيس المباحث الجنائية والمقدم حسن قاسم رئيس المباحث بقسم شرطة دمنهور لكشف ملابسات الحادث، وجارى تحرير المحضر اللازم تمهيدا لإحالته للنيابة العامة لمباشرة التحقيق.
فيما أكدت مصادر أمنية مطلعة أنه تم القبض على المتهم، وجار التحقيق معه بمعرفة الأجهزة الأمنية لمعرفة دوافع ارتكاب الحادث.
ووفقا للمصادر الأمنية، فإن المتهم مقيم بمركز دمنهور، واقتحم منزل رئيس الرقابة الإدارية الأسبق، وأطلق النار عليه فأرداه قتيلا.
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