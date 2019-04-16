شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الكهرباء: مصر تحرص على الدخول للسوق الأفريقي بقوة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة المتجددة ، أن استراتيجية مصر خلال الفترة المقبلة تهدف إلى التكامل مع دول أفريقيا، موكدا أن مصر تحرص على إحداث تنمية شاملة للقارة السمراء من خلال الدخول بقوة فى السوق الأفريقى.

وأضاف شاكر، خلال الموتمر الصحفي الذى عقده على هامش ختام فعاليات اجتماعات الدورة العادية الثانية للجنة الفنية العابرة للقارات والطاقة والسياحة ، تحت عنوان "تطوير البنية التحتية الذكية لتعزيز التكامل القاري في أفريقيا" ، أن هناك كوادر مصرية وأفريقية موهلة للعمل لتطوير البنية التحتية بافريقيا.

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وأشار الوزير إلى أن هناك شركات مصرية عملاقة لديها أعمال خاصة بالإسكان والطاقة والكهرباء وغيرها بعدد من دول أفريقيا.

وفى سياق متصل قالت الدكتورة أمانى أبو زيد مسؤول ملف البنية التحتية بالاتحاد الأفريقي، أن الاستثمار في البنية التحتية بأفريقيا يبلغ حوالى 130 مليار دولار سنويا، وسيعتمد على التمويل الذاتى بجانب المساعدات الخارجية.