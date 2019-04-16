شكرا لقرائتكم خبر عن مسئول فى روساتوم: نصطاد الأسماك من أحواض تبريد المحطات النووية فى روسيا ونأكلها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال كيريل كوماروف، المساعد الأول لرئيس شركة روساتوم الروسية، إن درجات الحرارة فى الدول التى يتم بناء مفاعلات بها ليس لها علاقة بكفاءة هذه المفاعلات أو معدلات الأمان، وكل محطة يتم إنتاجها وفق معايير فنية تكنولوجية تراعى كل شئ.

وأوضح كوماروف ردا على سؤال حول إنشاء محطات نووية فى أوزباكستان ومدى تأثير إرتفاع درجات حرارة الجو على ذلك، موضحا أن روسيا على سبيل المثال تستخدم أحواض التبريد للمحطات النووية فى صيد الأسماك، قائلا: نصطاد هذه الأسماك ونأكلها".