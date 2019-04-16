شكرا لقرائتكم خبر عن نقابة "العاملين بالكيماويات" تنظم مؤتمرا لتأييد التعديلات الدستورية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال محمد ربيع، مسئول سكرتارية الشباب بالاتحاد العام لعمال مصر، إن المرحلة المقبلة تحتاج إلى تكاتف الجميع لأننا لسنا أقل من الشهداء الذين يقدمون أرواحهم كل يوم من أجل مصر، وذلك خلال المؤتمر الذى نظمته النقابة العامة للعاملين بالكيماويات لدعم التعديلات الدستورية، اليوم الثلاثاء.

وأضاف ربيع، أن أقل شيء ممكن نقدمه لمصرنا الحبيبة هو النزول والمشاركة سواء بنعم أم لا، مشيرا إلى أنه منذ تولى الرئيس عبد الفتاح السيسى مسئولية البلاد فى عام 2014، تم خلال تلك الفترة إنجاز أكثر من 11 ألف مشروع على أرض مصر بتمويل يصل إلى 2 تريليون جنيه، بالإضافة إلى حملة 100 مليون صحة وحياة كريمة للأسر الأكثر احتياجا.

وتابع: "رفع الحد الأدنى للأجور من 1200 جنيه إلى 2000 جنيه، وزيادة العلاوات سنويا وصرف منح غلاء معيشة، مؤكدا أنه لم يمر على مصر رئيس اهتم بشبابها مثل الرئيس السيسى.

وقال عماد الدين خالد، رئيس الشركة القابضة للكيماويات، إن الدساتير بعد الثورات تكون متأثرة بالظروف التى تعيشها الدول آنذاك، ولذلك فهى تأتى ليست بأفضل صورة، مضيفا أنه ليس بدعة أن يعاد النظر فى الدساتير حتى تتماشى مع الوقت الذى نعيش فيه.

وتابع:"لا أحد ينكر دور المرأة فى البلاد وكذلك العمال والفلاحين، وفئة ذوى الاحتياجات الخاصة، كل هذه الفئات تستحق تمثيل مناسب فى مجلس النواب". مشيرا الى أنه فيما يتعلق بمد فترة الرئاسة، فلقد كانت بلدنا من قبل لها بنية تحتية مهلهلة وظروف أمنية صعبة جدا، وعلاقتها الخارجية مدمرة، ولكن الآن أصبح لدينا مقعد فى مجلس الأمن، فضلا عن رئاسة الاتحاد الأفريقى، والتحسن الملحوظ لاقتصادنا، مؤكدا أنه من أنجز ذلك يستحق أن يستكمل ما بدأه.

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وقال عماد حمدى، رئيس النقابة العامة للعاملين بالكيماويات، نائب رئيس اتحاد عمال مصر، إن عمال مصر هم القوة الناعمة لبلدنا، مضيفا أن مصر رهانها الكبير دائما على عمالها.

وتابع: "الدستور وضعه بشر والشيء الوحيد الذى لا يمكن تعديله هو القرآن الكريم والأديان السماوية، التى هى من صنع الله خالقنا"، لافتا أن الدستور تم وضعه فى ظروف صعبة وتم وضعه وفق المتاح وقتها.

وأوضح: "نازلين خلف زعيم حكيم و هو الرئيس عبدالفتاح السيسى، لا ننافقه وإنما هو أمين على الدولة و مصلحة الأمة العربية وافريقيا، وأعاد لمصر مكانتها"، مؤكدا أن التعديلات تحقق تمثيل عادل للمرأة والعمال.

وقال، رئيس النقابة العامة للعاملين بالكيماويات، إن العلاوات الاجتماعية التى تحدث الرئيس السيسى، يجب وضع قانون لها على أن يستفيد منها جميع العاملين بقطاع الأعمال العام، وأن يكون هناك مفاوضة قوية مع القطاع الخاص بشأن العلاوات، وإجراء مفاوضة حول ترقيات وأجور العاملين بشركة كيما أسوان.

وأكد حمدى، أنه بصفته الأمين العام للاتحاد العربى للنفط والمناجم والكيماويات ينقل لشعب مصر وصية من الأشقاء العرب بالحفاظ على بلادهم لأنها عمود الخيمة.



