أخبار مصر | "الأطباء" تبدأ حملة التوقيعات الورقية لتشديد عقوبة الاعتداء على المنشآت الصحية‎

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر "الأطباء" تبدأ حملة التوقيعات الورقية لتشديد عقوبة الاعتداء على المنشآت الصحية‎ والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أرسلت النقابة العامة للأطباء، خطاباً للنقابات الفرعية علي مستوى الجمهورية للمشاركة في حملة التوقيعات الموجهة لرئيس مجلس النواب، من أجل تشديد عقوبة الاعتداء علي المنشآت الصحية أو العاملين بها، واعتبارها جناية ضد المجتمع لا يجوز التصالح فيها.

وبحسب البيان الذي صدر، طالبت النقابة بسرعة إقرار قانون المسئولية الطبية وأيضا لتعديل قانون ١٤ لسنة ٢٠١٤ الخاص بالعاملين بالمهن الطبية، لإقرار قيمة عادلة لبدل العدوى.