أخبار مصر | عاجل.. مجلس النواب يوافق رسميا على مدة الرئاسة "6 سنوات"

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر عاجل.. مجلس النواب يوافق رسميا على مدة الرئاسة "6 سنوات" والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

وافق مجلس النواب، منذ قليل، على مدة رئاسة الجمهورية في التعديلات الدستورية المقترحة، وذلك خلال الجلسة العامة للبرلمان، اليوم الثلاثاء، عقب التصويت على التعديلات الدستورية.

ووافق الأعضاء على المادة 140 الفقرة الأولى (مستبدلة): يُنتخب رئيس الجمهورية لمدة 6 سنوات ميلادية، تبدأ من اليوم التالي لانتهاء مدة سلفه، ولا يجوز أن يتولى الرئاسة لأكثر من مدتين رئاسيتين متتاليتين.

كما وافق الأعضاء على مادة (241 الانتقالية) مضافة: "تنتهي مدة رئيس الجمهورية الحالي بانقضاء ست سنوات من تاريخ إعلان انتخابه رئيسًا للجمهورية في 2018، ويجوز إعادة انتخابه لمرة تالية".