أخبار مصر | علي عبد العال: لم نسلق التعديلات الدستورية.. و"أخذنا وقتنا الكامل"

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر علي عبد العال: لم نسلق التعديلات الدستورية.. و"أخذنا وقتنا الكامل" والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قال الدكتور علي عبد العال، رئيس مجلس النواب، إن البرلمان لم يسلق التعديلات الدستورية، مضيفا: "أخذنا وقتنا الكامل".

وتابع علي عبد العال، خلال الجلسة العامة للبرلمان؛ لمناقشة التعديلات الدستورية، أن المجلس استجاب لكثير مما دار بالجلسات، وهو ما يؤكد أن التعديلات الدستورية لم تكن سابقة التجهيز أو معلبة كما ذكر البعض، بل وكان وليد تفاعل الآراء، كما أنها تؤكد حرص المجلس الجاد والحقيقي على الوصول إلى أفضل الأطروحات والأفكار والصياغات الممكنة في هذا المجال.