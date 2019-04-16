أخبار مصر | مجدي ملك: الشعب سيخرج في ملحمة تاريخية للاستفتاء على الدستور

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر مجدي ملك: الشعب سيخرج في ملحمة تاريخية للاستفتاء على الدستور والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أكد النائب مجدي ملك، عضو مجلس النواب، على أن مجلس النواب قدم دورا كبيرا برئاسة الدكتور علي عبد العال تجاه التعديلات الدستورية المقترحة.

وأضاف خلال الجلسة العامة للمجلس لمناقشة التعديلات الدستورية: هذه التعديلات تسعي إلي تثبيت أركان الوطن والمحافظة على مكتسباته وستكون بمثابة القوة الدافعة لمواصلة التنمية في البلاد، مستكملا: الكلمة الأخيرة للشعب المصري في هذه التعديلات الدستورية بعد موافقة مجلس النواب عليها، والشعب سيخرج في ملحمة تاريخية لم يشهد لها مثيل للمشاركة بفعالية في الاستفتاء على التعديلات الدستورية.

وكان قد وافق مجلس النواب، فى جلسته العامة المنعقدة الآن، برئاسة الدكتور على عبد العال، على المادتين 140، و241 الخاصتين بمدة رئيس الجمهورية.