أخبار مصر | "مدبولي" يتفقد مشروعات العلمين: مدن الجيل الرابع أولوية للرئيس

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر "مدبولي" يتفقد مشروعات العلمين: مدن الجيل الرابع أولوية للرئيس والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قام الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء بجولة تفقدية، اليوم، لمدينة العلمين الجديدة، لمتابعة الموقف التنفيذي للمشروعات في المدينة، ورافقه في جولته الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية.

وخلال الجولة، تفقد رئيس الوزراء الأعمال بالواجهة الشاطئية بالمدينة، حيث أشار الدكتور عاصم الجزار إلى أن الواجهة الشاطئية لمدينة العلمين الجديدة يبلغ إجمالي طولها 14 كم، مُقسمة إلى قطاعين: القطاع الأول وهو الجزء الشرقي من الواجهة الشاطئية ويبلغ طوله 7 كم، وتم الانتهاء من تنفيذ الكورنيش به بعرض 25م، لافتاً إلى أنه تم تصميم هذا القطاع بحيث يضم أماكن للجلوس والمتنزهات، ومواقف انتظار السيارات، وأماكن للمطاعم والكافيهات وغُرف خلع ملابس وحارات للدراجات وأخرى للمُشاة.

وأوضح أن القطاع الثاني، وهو الجزء الغربي من الواجهة الشاطئية، والذي بدأ تنفيذ أعمال الإنشاءات به، يبلغ طول واجهته 7 كم أيضاً، ويضم بين جنباته أشهر المعالم السياحية لمدينة العلمين والساحل الشماليّ الغربيّ، وهي: المعظمة الألمانية والمعظمة الإيطالية، ومن المُنتظر أن يصبح هذا الجزء هو القطاع السياحي الأشهر بالمدينة.

وتفقد رئيس الوزراء أعمال تنفيذ الأبراج الشاطئية، وقال الدكتور عاصم الجزار: جار تنفيذ 15 برجاً، بارتفاعات تصل إلى 41 دورا، وتضم نحو 4500 وحدة، وتخطت نسبة التنفيذ ببعض الأبراج الدور السابع عشر، وجار تنفيذ أعمال تشطيب الوحدات بالتوازى مع أعمال الإنشاء، موضحاً أنه تم البدء فى تنفيذ أعمال الجسات وأبحاث التربة تمهيداً لبدء تنفيذ الأساسات العميقة والسطحية لـ10 أبراج جديدة تم إسناد تنفيذها لـ3 شركات.

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وشدد الدكتور مصطفى مدبولى على جميع شركات المقاولات المنفذة ضرورة الإسراع بمعدلات التنفيذ، وزيادة العمالة والمعدات، والالتزام بالجداول الزمنية، مؤكدا أن مدن الجيل الرابع يضعها الرئيس على أجندة الأولويات، ويتابع معدلات التنفيذ بصفة دورية.

وكما تفقد الدكتور مصطفى مدبولي المنطقة الترفيهية، والتى تتوسط منطقة الأبراج الشاطئية، وتطل على البحر مباشرة، وتضم جراج يسع 3 آلاف سيارة، وفندقا صغيرا وعددا من المحال، وكلف بسرعة الانتهاء منها، وطرحها على المستثمرين لتشغيلها.

وخلال جولته بمدينة العلمين الجديدة، تفقد رئيس الوزراء ووزير الاسكان فرع الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري، ورافقهما الدكتور إسماعيل عبدالغفار، رئيس الاكاديمية، والذى أكد أنه من المقرر تشغيل 4 كليات هندسية فى العام الدراسى المقبل، وتخطت نسبة التنفيذ 80 % من الهيكل الخرسانى، وتم البدء فى أعمال التشطيبات، وتبلغ مساحة الفرع 62 فداناً، ويضم 12 كلية، و34 مبنى (مبانى الكليات – مبانى الإقامة – المبنى الرئيسى – مركز الإبداع – المكتبة – الكافيتريات).

وأشاد مدبولي بجودة التنفيذ بالموقع، والمتابعة الدءوب من مسئولى الاكاديمية، والاشراف المستمر على أعمال التنفيذ.

وانتقل رئيس الوزراء ومرافقوه لتفقد جامعة العلمين الأهلية، حيث تم الانتهاء من تنفيذ 85 % من أعمال الهيكل الخرسانى لكامل المرحلة الأولى للقطاعين الأول والثانى، وتبلغ إجمالى مساحة المشروع 128 فداناً، مُقسمة إلى 3 قطاعات، وجارٍ تنفيذ قطاعين منهما (كل قطاع على مرحلتين)، وتضم الجامعة (13 كلية – 4 مبان سكنية – مبنى للإدارة – المكتبة).