أخبار مصر | سلطنة عُمان ضيف الشرف في ملتقى الإعلام العربي بالكويت

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر سلطنة عُمان ضيف الشرف في ملتقى الإعلام العربي بالكويت والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلنت الكويت عن اختيار سلطنة عمان ضيف شرف ملتقى الاعلام العربي في دورته الجديدة المقرر انطلاقها يوم الأحد، المقبل بمشاركة 250 إعلامياً من خارج البلاد.

وقال الأمين العام للملتقى ماضي الخميس، في مؤتمر صحفي اليوم الثلاثاء، إن "أهمية الملتقى هذا العام تكمن في إقامته بمركز الشيخ جابر الثقافي الذي يحتل مكانة خاصة حيث يعطي رؤية حول أهمية الملتقى ودوره البارز في طرح القضايا الإعلامية المهمة على طاولة البحث.

وأضاف الخميس أن شعار الملتقى "الإعلام .. متغيرات الصناعة" يأتي انطلاقاً من الإيمان بأهمية صناعة الإعلام وحيويتها ، قائلاً " يجب ألا نكون مستهلكين فحسب وإنما منتجون لصناعة الإعلام كذلك".

وأشار إلى أن هيئة الملتقى تحرص دائماً على إشراك جيل الشباب من الإعلامين لذلك سيشارك 150 طالباً وطالبة من كليات الإعلام المحلية والعربية في الفعاليات.

وأضاف الخميس أنه "تم اختيار سلطنة عُمان لتكون ضيف الشرف لهذه الدورة" مثمناً العلاقات الإعلامية المتميزة ما بين الكويت وسلطنة عُمان في شتى الصعد.

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من جانبها، أشارت ممثل الشريك الاستراتيجي مديرة إدارة الإعلام العربي في وزارة الإعلام لولوة السالم إلى مشاركة 250 إعلامياً من خارج الكويت في الملتقى، مؤكدة أن رعاية الوزارة له تأتي انطلاقاً من حرصها على نجاحه.

وأضافت السالم أنه تم تسخير كل الجهود لتسهيل إجراءات استضافة جميع الوفود الإعلامية وتوفير التغطية الإعلامية فضلاً عن الاحتياجات اللوجستية، متمنية أن تثري نقاشات جلسات الملتقى الساحة الإعلامية.

من ناحيته، أعرب ممثل سلطنة عُمان مدير العلاقات العامة في وزارة الإعلام العمانية مروان البلوشي، عن سعادته باختيار السلطنة ضيف شرف الملتقى الذي يقام في الكويت "أرض المحبة والسلام أرض الصباح".

وأشار البلوشي إلى أن هناك وفداً إعلامياً كبيراً جاء ليس فقط للمشاركة وإنما لتصدير فكرة يؤمنون بها ومشروع انساني وهو "سنة الإعلام".

وتقيم هيئة ملتقى الإعلام العربي الدورة الـ16للملتقى، يوم الأحد، المقبل تحت رعاية الشيخ جابر المبارك الحمد الصباح رئيس مجلس الوزراء الكويتي .