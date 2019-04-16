أخبار مصر | "فوزى" يستقبل السفير القبرصى لتدشين خط طيران "قبرص – القاهرة"

استقبل المهندس أحمد فوزى رئيس مجلس إدارة شركة ميناء القاهرة الجوى، السفير القبرصى ومدير الخطوط الجوية القبرصية والوفد المرافق له؛ تمهيدا لتدشين خط طيران بين قبرص والقاهرة بواقع 3 رحلات أسبوعيا من لارنكا إلي مطار القاهرة بمبنى الركاب رقم 2.

كما حرص المهندس أحمد فوزى على إهداء السفير القبرصي درع شركة ميناء القاهرة الجوى.

وفد "مصر للطيران" يزور مصنع إيڤيريت أكبر مصانع الطائرات حول العالم

أجرى وفد إعلامي، تابع لشركة مصر للطيران، جولة تفقدية نظمتها شركة بوينج، إلى مصنع إيڤيريت التابع لشركة البوينج العالمية، بهدف الاطلاع على خطوات تصنيع الطائرات وطلائها، حيث يعد هذا المصنع أكبر منشأة لتصنيع الطائرات العريضة على مستوى العالم، وهو متخصص في إنتاج طرازات البوينج B747، B767، وعائلة الدريملاينر وB777، وأحدث طرازات الشركة مؤخراً وهو B777X.

ويتضمن المصنع عددا من المباني الملحقة به منها هناجر الطلاء حيث تمكس الطائرة بهذا الهنجر ما يقرب من ١٠ أيام وهو متوسط الفترة التي تستغرقها أية طائرة ليتم طلائها بالكامل، كما يتوفر أيضاً ميادين متسعة خاصة لاختبارات الطيران بالإضافة إلى مركز استلام الطائرات.