مصر | تفاصيل إحالة 10 متهمين للمحاكمة بواقعة السطو على محل مجوهرات بحدائق الأهرام

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر تفاصيل إحالة 10 متهمين للمحاكمة بواقعة السطو على محل مجوهرات بحدائق الأهرام والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أمر النائب العام المستشار نبيل أحمد صادق بإحالة ١٠ متهمين محبوسين للمحاكمة الجنائية في القضية رقم ١١٠٦٢ لسنة ۲۰۱۹ جنايات الأهرام بتهمة السرقة بالإكراه، وحيازة وإحراز أسلحة نارية وذخائر يقصد استعمالها في نشاط يخل بالأمن والنظام العام والسطو المسلح على محل مجوهرات بمنطقة حدائق الأهرام.

وكانت تحقيقات النيابة العامة كشفت عن تخطيط المتهمين للسطو المسلح علي محل المصوغات الذهبية بمنطقة حدائق الأهرام، وأنهم أعدوا لذلك أسلحة نارية وذخائر وتوجهوا إلى مسرح الواقعة مستقلين سيارة بدون لوحات معدنية وأقتحموا المحل مشهرين اسلحتهم النارية في مواجهة الأشخاص المتواجدين به لبث الرعب في نفوسهم وتمكنوا بذلك من سرقة مشغولات ذهبية ومبالغ مالية استطاعوا إخفائها بمحافظة سوهاج.

ونجحت الأجهزة الأمنية في ضبط المتهمين، وكذا الأسلحة النارية والذخائر والمسروقات، واعترف المتهمون تفصيلًا بارتكابهم الواقعة وجاءت اعترافاتهم مطابقة لما أسفر عنه فحص كاميرات المرافية بمنطقة الحادث وما تم ضبطه من آثار مادية بمسرح الجريمة وما ورد بأقوال الشهود وما انتهت إليه التقارير الفنية المصلحة الطب الشرعي والإدارة العامة لتحقيق الأدلة الجنائية.

وتقرر إحالة المتهمين جميعًا محبوسين للمحاكمة الجنائية وأرسلت القضية إلى محكمة استئناف القاهرة لتحديد جلسة عاجلة لمحاكمة المتهمين.