مصر | إحالة 10 متهمين بواقعة السطو المسلح على محل ذهب بحدائق الأهرام للمحاكمة

أمر النائب العام المستشار نبيل أحمد صادق، بإحالة 10 متهمين بواقعة السطو المسلح على محل ذهب بحدائق الأهرام إلى المحاكمة الجنائية.

ونجحت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة، من القبض علي المتهمين بالسطو المسلح على محل “الطويل” لبيع المشغولات الذهبية، بشارع الجيش بالبوابة الرابعة، بمنطقة حدائق الأهرام بحي الهرم، والاستيلاء على محتويات المحل (6 كيلو ذهب)، بعدما أطلقوا الرصاص على صاحب المحل لدى محاولته مقاومتهم.

وكان اللواء رضا العمدة مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة قد تلقى إخطارا من قسم شرطة الهرم بقيام أربعة مسلحين بالسطو على أحد محلات الذهب بمنطقة حدائق الاهرام واصابوا صاحب المحل بثلاث رصاصات وفروا هاربين وعلى الفور تم تشكيل فريق بحث بقيادة اللواء محمد عبدالتواب نائب مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة.

يذكر أن فحصت القوات، تحت إشراف اللواء الدكتور مصطفى شحاتة، مساعد أول وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة، والعميد أسامة عبدالفتاح، رئيس المباحث الجنائية لقطاع غرب الجيزة، والمقدم محمد الصغير رئيس مباحث الهرم، كاميرات المراقبة الموجودة فى المحل “مكان الواقعة”، التي رصدت تفاصيل الجريمة التى استغرقت 120 ثانية.