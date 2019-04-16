مصر | المدعي بالحق المدني بـ"اقتحام الحدود": المتهمون تعاونوا مع كتائب القسام على قتل المجندين

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر المدعي بالحق المدني بـ"اقتحام الحدود": المتهمون تعاونوا مع كتائب القسام على قتل المجندين والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تستمع محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة في مجمع محاكم طرة، برئاسة المستشار محمد شيرين فهمي، لمرافعة المدعي بالحق المدني عن المجني عليه المجند احمد سعيد، في جلسة إعادة محاكمة الرئيس المعزول محمد مرسي و28 آخرين بالقضية المعروفة إعلاميًا بـ"اقتحام الحدود الشرقية".

وقال المدعي بالحق المدني إن المتهمين من قيادات وأعضاء الإخوان أضروا بمصر وتعاونوا مع مصالح أجنبية في مقدمتها كتائب القسام، وسهلوا في سبيل ذلك عمليات اقتحام السجون والأقسام، بجانب ضلوعهم في قتل المجندين الأبرياء.

وأردف المدعي بالحق المدني مرافعته مطالبا بتحقيق القصاص من المتهمين، قائلا إنهم ينتمون لجماعة أفكارها هدامة تدعو إلى قلب النظام وتعطيل الدستور ومؤسسات الدولة وإشاعة الفوضى في البلاد.

يُذكر أن المتهمين فى هذه القضية هم الرئيس المعزول محمد مرسى و27 من قيادات جماعة الإخوان الإرهابية، وأعضاء التنظيم الدولى، وعناصر حركة حماس الفلسطينية، وحزب الله اللبنانى على رأسهم، رشاد بيومى ومحمود عزت ومحمد سعد الكتاتنى وسعد الحسينى ومحمد بديع عبدالمجيد ومحمد البلتاجى وصفوت حجازى وعصام الدين العريان ويوسف القرضاوى وآخرون.