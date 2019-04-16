مصر | النيابة تصرح بدفن عامل لقي مصرعه بالسقوط من الطابق الخامس بأكتوبر

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر النيابة تصرح بدفن عامل لقي مصرعه بالسقوط من الطابق الخامس بأكتوبر والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

صرحت النيابة العامة بجنوب الجيزة بدفن جثة عامل لقي مصرعه، نتيجة سقوطه من الطابق الخامس بمدينة 6 أكتوبر، أثناء تركيبه جهاز تكييف داخل منزل.

وكشفت التحريات التي تسلمتها النيابة العامة، أن العامل اختل توازنه أثناء تركيبه تكييف وسقط مفارقًا الحياة.

والبداية عندما تلقت غرفة النجدة، بلاغا يفيد سقوط أحد الأشخاص من الطابق الخامس، مما أسفر عن مصرعه فى الحال، وبإجراء التحريات تبين أن عامل أثناء تركيبه جهاز تكييف بإحدى الشقق، اختل توازنه وسقط مفارقًا الحياة، تحرر محضرا بالواقعة، وباشرت النيابة التحقيق.

انتحار شاب بالعمرانية بسبب مروره بأزمه نفسية



بدأت نيابة العمرانية، التحقيق في انتحار شاب يدعى "صلاح" في العقد الثالث من عمره، بشنق نفسه داخل مسكنه بالعمرانية لمروره بأزمة نفسية، وحرر محضر بالواقعة.